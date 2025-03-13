بموافقة أمريكية.. رويترز: قطر بدأت تزويد سوريا بالغاز عبر الأردن

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مصدرين مطلعين، الخميس، إن قطر بدأت في تزويد سوريا بشحنات الغاز الطبيعي عبر الأردن، بموافقة أمريكية.

وجاءت الخطوة القطرية، بعدما وافقت الإدارة الأمريكية على السماح للدوحة بتزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، ما يعزز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.

وتتزامن الاتفاقية مع أزمة كبيرة تشهدها سوريا في قطاع الطاقة، ما يجعل تأمين إمدادات الغاز بالغ الأهمية لتلبية الاحتياجات الأساسية.





