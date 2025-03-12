رويترز: الشرع قد يحضر مؤتمر المانحين في بلجيكا

وكالات

أكدت وكالة رويترز للأنباء، أن الرئيس السوري أحمد الشرع قد يحضر مؤتمر المانحين التاسع بشأن سوريا، المقرر عقده في 17 آذار الجاري في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ونقلت الوكالة، عن ثلاثة مصادر قولها إنه من المتوقع أن يحضر الرئيس السوري قمة المانحين في بروكسل، في أول زيارة له إلى أوروبا.

وفي الرابع من الشهر الجاري، التقى رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، بالرئيس الشرع على هامش القمة العربية الطارئة التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة لبحث الأوضاع في غزة.

وعقب اللقاء، قال كوستا في تغريدة على منصة "إكس": "أجريت لقاءً أولياً مفيداً مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وكان من المفيد الاستماع مباشرةً إلى العملية السياسية الجارية والتحديات التي تواجهها سوريا".

وأضاف أنه يتطلع إلى لقاء الإدارة السورية الجديدة في مؤتمر بروكسل القادم، مشيراً إلى أن "سوريا لديها فرصة تاريخية لإعادة توحيدها وإعادة بنائها في إطار عملية سياسية شاملة بقيادة سورية"، وأن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الانتقال الديمقراطي والسلمي والشامل في سوريا.

وفي وقت سابق أعلن الاتحاد الأوروبي، عن توجيه دعوة لوزير الخارجية السوري لحضور المؤتمر، وقال المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أنور العنوني، إن الرئيس الشرع "ممنوع حالياً من السفر إلى دول الاتحاد لأنه مدرج على قائمة عقوبات الأمم المتحدة".

واستدرك العنوني بالقول: "من الممكن إعفاؤه من هذه القاعدة إذا طلبت ذلك دولة عضو أو جهة معينة".

بدورها، أوضحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أنيتا هيبر، خلال مؤتمر صحفي، يوم الإثنين الماضي، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بدعم الاستقرار في سوريا، مشددة على أن الحل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال انتقال شامل.