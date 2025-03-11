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السعودية تُدين ممارسات إسرائيل في ارتكاب العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين

05:24 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

وزارة الخارجية السعودية

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وكالات

أدانت وزارة الخارجية السعودية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ممارسات السلطات الإسرائيلية المتمثلة في ارتكاب أساليب العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

يذكر أن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، أعلن الأحد، عن إيقاف إمدادات الكهرباء إلى غزة بشكل فوري، مشيرًا إلى أنه وقع أمرًا بهذا الشأن، ونشر صورة له أثناء التوقيع على منصة "إكس".

وأكد كوهين أن هذا القرار يهدف إلى زيادة الضغط على حركة حماس.

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السعودية تدين أساليب إسرائيل في قطاع غزة غزة قطاع غزة إسرائيل حماس
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