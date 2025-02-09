الوفد الإسرائيلي المفاوض بدأ محادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق



وكالات



نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأكيده أن الوفد الإسرائيلي المفاوض بدأ محادثات مع الوسطاء لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق.



وأفاد موقع "واينت" العبري، اليوم الأحد، بوصول الوفد الإسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة، لإجراء مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.



وأضاف الموقع العبري أنه من المتوقع أن تجري المفاوضات في إطار المحادثات المباشرة التي اقترحها المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بين إسرائيل والوسطاء.



وفي السياق ذاته، أشار موقع "أكسيوس"، أمس السبت، إلى أن مناقشات الوفد الإسرائيلي المفاوض ستكون تقنية لعدم حصوله على تفويض بشأن بحث المرحلة الثانية من الاتفاق.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، ويتكون من 3 مراحل، تمتد المرحلة الأولى منه إلى ستة أسابيع، وتشمل الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا من غزة (غير التايلانديين)، في مقابل الإفراج عن نحو 1900 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.