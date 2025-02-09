الوفد الإسرائيلي المفاوض بدأ محادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق
وكالات
نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأكيده أن الوفد الإسرائيلي المفاوض بدأ محادثات مع الوسطاء لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق.
وأفاد موقع "واينت" العبري، اليوم الأحد، بوصول الوفد الإسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة، لإجراء مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
وأضاف الموقع العبري أنه من المتوقع أن تجري المفاوضات في إطار المحادثات المباشرة التي اقترحها المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بين إسرائيل والوسطاء.
وفي السياق ذاته، أشار موقع "أكسيوس"، أمس السبت، إلى أن مناقشات الوفد الإسرائيلي المفاوض ستكون تقنية لعدم حصوله على تفويض بشأن بحث المرحلة الثانية من الاتفاق.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، ويتكون من 3 مراحل، تمتد المرحلة الأولى منه إلى ستة أسابيع، وتشمل الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا من غزة (غير التايلانديين)، في مقابل الإفراج عن نحو 1900 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.
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