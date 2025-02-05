تحمل دلالات ساخرة.. ما الهدايا التي تبادلها نتنياهو وترامب؟

وكالات

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أهدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهازين "بيجر"، خلال لقاء جمعهما مساء أمس الثلاثاء بالبيت الأبيض.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن أحد الجهازين كان مطليًا بالذهب، في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف مئات من عناصر حزب الله اللبناني في سبتمبر الماضي.

وعلّق الرئيس الأمريكي على هدية نتنياهو، قائلا إنها كانت "عملية رائعة"، قبل أن يقدم له يهديه صورة جمعتهما من اللقاء وقال: "إلى بيبي (بنيامين نتنياهو).. زعيم عظيم".

وفي سبتمبر الماضي، فجّرت إسرائيل آلاف من أجهزة البيجر التي يحملها عناصر حزب الله في لبنان، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات منهم، قبل يوم واحد من تفجير أجهزة "ووكي تووكي" التي أسفرت عن مزيد من الضحايا.

وكشف عميلان سابقان في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، في ديسمبر الماضي، تفاصيل الهجمات التفجيرية، مؤكدين أن إسرائيل عملت على الأمر منذ ما يزيد عن 10 أعوام.

وأوضح العميلان الاستخبارايان، أن إسرائيل زوّدت أجهزة البيجر بمواد متفجرة داخل البطاريات التي صنعتها إسرائيل.