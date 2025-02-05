حقيقة أم شائعة.. هل يخطط أحمد الشرع لمنح الجنسية السورية للفلسطينيين؟

(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورًا يدعي أن الرئيس السوري أحمد الشرع وافق على منح اللاجئين الفلسطينيين في سوريا الجنسية السورية، في وقت تشهد فيه المنطقة جدلاً واسعاً بشأن المقترحات الأمريكية الخاصة بالفلسطينيين.

وزعم المنشور أن الشرع أرسل موافقته إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا إن الفلسطينيين في سوريا سيتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة، مع ترك القضايا المتعلقة بالصراع مع إسرائيل للدولة السورية لتقرر كيفية التعامل معها.

وبعد التحقق، تبين أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، فقد أكدت المراجعة الشاملة للمصادر والموقع الرسمي لصحيفة "الأخبار" اللبنانية التي نسب إليها الخبر، أنها لم تنشر أي تصريحات مماثلة.

كما لم يُسجل أي تعليق رسمي من الرئيس السوري الذي تم تنصيبه رسميا الأربعاء الماضي للمرحلة الانتقالية بشأن هذا الموضوع.

وكشف الرئيس الأمريكي، عن خطة يسعى فيها لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، دون تحديد وجهة لهم وفي المقابل يخضع قطاع غزة لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية.