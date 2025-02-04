تركيا: سنقف إلى جانب مصر ضد فكرة تهجير الفلسطينيين

وكالات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، "سنقف إلى جانب مصر ضد الأفكار الرامية لتهجير الفلسطينيين".

وأكد فيدان، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي في العاصمة أنقرة اليوم، رفض تركيا تهجير الفلسطينيين رفضًا تامًا جانب مصر والأردن.

كما أوضح عبدالعاطي أنه بحث مع فيدان، ملفات في مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، وأكدا رفض أي محاولات لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.

وقال عبدالعاطي، إن الرؤية المصرية واضحة تمامًا وهي أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يكون مستدامًا، ويجب أن تتوفر الإرادة السياسية لتنفيذ وقف إطلاق النار في القطاع بمراحله الثلاثة دون تأخير.

وتابع، كما يجب احترام ما تم الاتفاق عليه بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى ضرورة النفاذ الكامل للمساعدات إلى القطاع لمواجهة الوضع الكارثي هناك.

وأوضح عبدالعاطي أنه اتفق مع الجانب التركي على العمل المشترك للتأكيد على التنفيذ الكامل لبنود وقف إطلاق النار في غزة.

واستقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، نظيره بدر عبد العاطي في العاصمة أنقرة.