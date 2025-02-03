إعلان

الولايات المتحدة تستعد لبيع أسلحة لإسرائيل بقيمة مليار دولار

10:02 م الإثنين 03 فبراير 2025

أمريكا وإسرائيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من الكونجرس الموافقة على إرسال قنابل ومعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة مليار دولار.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، أن المبيعات المحتملة لإسرائيل تتضمن قنابل ومعدات عسكرية أخرى، وتشمل مبيعات الأسلحة المحتملة لتل أبيب 4700 قنبلة زنة ألف رطل.

وفور تنصيبه، أمر ترامب برفع الحظر الذي فرضته إدارة سلفه جو بايدن على شحنة قنابل زنة 2000 رطل لإسرائيل وتشمل 1800 قنبلة من طراز MK-84 كان سلفه قد حظرها سابقًا.

وكان بايدن قد حظر تلك الأسلحة عن إسرائيل بسبب الخوف من أن تستخدمها في الهجوم على مدينة رفح المكتظة بالسكان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمريكا وإسرائيل دونالد ترامب الكونجرس بيع أسلحة لإسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"مكتبي هو الشرق الأوسط".. شاهد ماذا قال ترامب عن مساحة إسرائيل؟

إعلان

إعلان

أمطار خفيفة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة