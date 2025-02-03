الولايات المتحدة تستعد لبيع أسلحة لإسرائيل بقيمة مليار دولار

وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من الكونجرس الموافقة على إرسال قنابل ومعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة مليار دولار.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، أن المبيعات المحتملة لإسرائيل تتضمن قنابل ومعدات عسكرية أخرى، وتشمل مبيعات الأسلحة المحتملة لتل أبيب 4700 قنبلة زنة ألف رطل.

وفور تنصيبه، أمر ترامب برفع الحظر الذي فرضته إدارة سلفه جو بايدن على شحنة قنابل زنة 2000 رطل لإسرائيل وتشمل 1800 قنبلة من طراز MK-84 كان سلفه قد حظرها سابقًا.

وكان بايدن قد حظر تلك الأسلحة عن إسرائيل بسبب الخوف من أن تستخدمها في الهجوم على مدينة رفح المكتظة بالسكان.