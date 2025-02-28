روسيا: إحباط هجوم أوكراني لاغتيال مطران متروبوليت سيمفيروبول والقرم

موسكو- (د ب أ)

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف تيخون شيفكونوف، مطران متروبوليت سيمفيروبول والقرم، في موسكو، والذي خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.

وقال جهاز الأمن الروسي في بيان اليوم: "تم إحباط هجوم إرهابي ضد تيخون شيفكونوف، مطران متروبوليت سيمفيروبول والقرم، في موسكو، والذي خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه نتيجة للتحريات التي نُفذت في موسكو، تم اعتقال مواطن روسي وآخر أوكراني جندتهما الاستخبارات العسكرية الأوكرانية عبر تطبيق "تليجرام" لتنفيذ هجوم إرهابي ضد المطران تيخون.

وتابع البيان أنه تم ضبط قنبلة محلية الصنع، وجوازي سفر مزورين لمواطنين أوكرانيين مع صور وبيانات هوية معدلة.

وأوضح الأمن الفيدرالي في بيانه أن الهجوم الإرهابي كان من المقرر تنفيذه أثناء إقامة مطران متروبوليت سيمفيروبول والقرم في موسكو.

كانت السلطات الروسية اتهمت السلطات الأوكرانية باغتيال المدون العسكري الروسي ماكسيم فومين وبتفجير سيارة ضابط روسي كبير ما أسفر عن إصابته بجراح خطيرة، وبتفجير سيارة الكاتب والسياسي الروسي زاخار بريليبين في موسكو ما أدى لإصابته ومقتل سائقه العام الماضي