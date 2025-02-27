احتفالات كبيرة واستقبال حاشد للأسرى غرب رام الله



وكالات

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد خروج أولى حافلات الأسرى من سجن عوفر باتجاه بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية.

ووصلت الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين إلى وسط رام الله وسط احتفالات كبيرة واستقبال حاشد، وفقا لروسيا اليوم.

وبالتزامن مع وصول أول دفعة للأسرى المفرج عنهم، تجددت المواجهات بين الأهالي والقوات الإسرئيلية في بلدة بيتونيا الواقعة قرب سجن عوفر.

واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم بلدة بيتونيا لقمع الاحتفالات باستقبال الأسرى.