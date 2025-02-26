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الفاتيكان: تحسن طفيف في الحالة الصحية للبابا فرانسيس

11:03 م الأربعاء 26 فبراير 2025

البابا فرانسيس

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روما - (أ ب)

قال الفاتيكان، اليوم الأربعاء، إن تحسنا طفيفا إضافيا طرأ على الحالة الصحية للبابا فرانسيس، بينما يواصل مكافحة الالتهاب الرئوي المزدوج، لكن الأطباء لا يزالون يتوخون الحذر بشأن تشخيص حالته الصحية.

وأفاد آخر تحديث صادر عن الفاتيكان أن التصوير المقطعي المحوسب للصدر، الذي أُجري مساء أمس الثلاثاء، أظهر تطورا طبيعيا للعدوى أثناء معالجتها، كما أكدت فحوصات الدم حدوث تحسن.

وذكر الفاتيكان أن حالة القصور الكلوي الطفيف الذي تم اكتشافها قبل بضعة أيام تحسنت، ويواصل البابا فرانسيس تلقي العلاج الطبيعي التنفسي، وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الفاتيكان أن البابا فرانسيس يخضع لعلاج طبيعي لمساعدته على إخراج السوائل من رئتيه.

واستأنف البابا فرانسيس عمله بعد الظهر، وذلك بعد تلقيه القربان المقدس في الصباح.

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