الحكم على رئيس جمهورية صرب البوسنة بالسجن لمدة عام

(وكالات)

أصدرت محكمة في البوسنة، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن لمدة عام على زعيم الانفصاليين الصرب، ميلوراد دوديك، بعد إدانته بتحدي أوامر المبعوث الدولي للسلام.

ودوديك، الذي يشغل منصب رئيس جمهورية صرب البوسنة ذات الحكم الذاتي، أدين بتوقيعه قوانين علقت قرارات المحكمة الدستورية وأوامر المبعوث الدولي للسلام، كريستيان شميت.

ورفض دوديك الاتهامات، معتبرًا أنها "مدفوعة سياسيًا". ووفقًا للقانون الجنائي في البوسنة، يمكن للمدانين بدفع غرامة مالية بدلًا من تنفيذ عقوبة السجن إذا لم تتجاوز مدة الحكم عامًا واحدًا.



يهدد هذا الحكم بإشعال أزمة سياسية في البوسنة، التي شهدت صراعًا عرقيًا دمويًا في التسعينيات، وانقسمت منذ ذلك الحين إلى كيانين يتمتعان بالحكم الذاتي، جمهورية صرب البوسنة التي يسيطر عليها الصرب، واتحاد البوسنة والهرسك الذي يضم الكروات والبوشناق، ويرتبطان عبر حكومة مركزية ضعيفة.