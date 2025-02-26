أكسيوس نقلًا عن مسؤول إسرائيلي: مصر أكدت التوصل لحل بشأن أزمة الأسرى

وكالات

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن مصر أكدت التوصل إلى اتفاق لحل أزمة صفقة الأسرى.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، أن مصر تطالب حركة حماس بالإفراج عن الجثث الأربع مساء الغد (بين الأربعاء والخميس).

وأشار المسؤول، إلى أنه بموجب الإتفاق سيتم نقل الجثث عبر هيئة الصليب الأحمر الدولي من مدينة خانيونس بغزة إلى كرم أبو سالم "دون مراسم".

وتابع، سيتم إطلاق سراح الأسرى بشكل تدريجي، وبعد الانتهاء من عملية تحديد الهوية - سيتم إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين بعد الانتظار في معبر كرم أبو سالم.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقتٍ سابق، عن تسوية جديدة ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، تشمل تسليم حماس أربع جثث إسرائيلية إلى مصر، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين.

ونقل موقع "كيكار" الإسرائيلي عن مصادر، أن التسوية جاءت بعد خلافات حول آلية تسليم الأسرى الإسرائيليين ضمن صفقة التبادل، بعد اتهام إسرائيل لحماس بتنفيذ مراسم تسليم وصفتها بـ"المهينة".

ونشرت القناة 12 الإسرائيلية مقالًا، أوضحت فيه أنه سيتم نقل جثتي إسرائيليين إلى مصر خلال الـ24 ساعة القادمة، يليه إطلاق سراح 301 أسير فلسطيني. وبعد ذلك، سيتم تسليم جثتي إسرائيليين آخرين، ثم إطلاق سراح الأسرى المتبقين، لتنتهي بذلك المرحلة الأولى من الصفقة، ممن كان يفترض الإفراج عنهم في الدفعة السابعة من عملية التبادل.

وأجلت إسرائيل تسليم الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل، التي كان من المفترض تسليمهم السبت الماضي.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح الإثنين، تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم وفق اتفاق وقف إطلاق النار، بسبب "المراسم المهينة" حسب تعبيره والتي تقيمها الحركة أثناء تبادل الأسرى.

ومن جانبه أكد سهيل الهندي القيادي بحركة حماس، ردًا على ذلك أن الاحتلال الإسرائيلي أخل باتفاق وقف إطلاق النار بعدم الإفراج عن الأسرى في السجون الإسرائيلية، مؤكدًا أن شروط الاحتلال الجديدة تعجيزية وأن الحركة ملتزمة بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار ما التزم به الاحتلال.

وقال إسماعيل رضوان القيادي بحركة حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي يراوغ للتهرب من استحقاقات المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، ودعا الوسطاء للضغط عليه وإلزامه ببنود الاتفاق.