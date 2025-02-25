الموساد يكشف تفاصيل جديدة بشأن عملية البيجر ضد حزب الله

وكالات

كشف رئيس الموساد، دافيد برنياع، يوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول عمليتي "البيجر" و"ووكي توكي"، اللتين استهدفتا عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل العشرات من مقاتلي الجماعة اللبنانية المدعومة من إيران.

وخلال كلمته في المؤتمر السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، وصف برنياع عملية "البيجر" بأنها نقطة تحول في الحرب على الجبهة الشمالية، مؤكدًا أن الضربة التي تلقاها حزب الله أثرت بشدة على معنوياته.

وأشار "برنياع" إلى أن العملية كانت "نموذجًا لتحقيق مهمة الموساد"، حيث جرى التخطيط لها بأسلوب مبتكر يعتمد على الحنكة والدهاء الأمني، موضحًا أن "البيجر" تُعد عملية حديثة بالمقارنة مع "ووكي توكي"، التي أطلقت في اليوم التالي، لافتًا إلى أن الأخيرة تم تطويرها قبل نحو عقد خلال ولاية تمير باردو واستمرت في عهد يوسي كوهين.

وأضاف رئيس الموساد أن فكرة "ووكي توكي" نشأت بعد إدراك محدودية فعاليتها في جميع الظروف القتالية، مما دفع إلى تطوير أسلوب جديد لاستهداف مقاتلي حزب الله عبر تفجير أجهزة مرتبطة بأجسادهم.

وكشف برنياع أن البنية التشغيلية الأولى للعملية أُقيمت في أواخر عام 2022، حيث وصلت أول شحنة من أجهزة البيجر إلى لبنان قبل أسابيع قليلة من هجوم 7 أكتوبر.