انفجار في معهد الاختبارات العسكرية التقنية "زاجوريه" بسلوفاكيا

(وكالات)

وقع انفجار داخل معهد الاختبارات العسكرية التقنية "زاجوريه" في الجزء الغربي من سلوفاكيا، مما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل، وفق ما أفادت به وكالة أنباء "تاسر" نقلًا عن ممثلة خدمة الإنقاذ دانكا تساباكوفا.

وأعلنت الشرطة حالة الطوارئ في المنطقة، فيما أوضحت تساباكوفا أن السلطات أرسلت سيارات إسعاف ومروحية إنقاذ طبي إلى الموقع فور وقوع الانفجار.

من جانبه، صرح نائب رئيس الوزراء الأول ووزير الدفاع روبرت كالينياك بأن الانفجار حدث خلال تدريب على الرماية في أراضي المعهد. وأضاف: "لم يتسن بعد الجزم بأسباب الحادث، ولا نعلم ما إذا كان البارود الموجود في الذخيرة قد اشتعل، أو إن كان ذلك مرتبطًا بخلل في نظام السلاح المستخدم خلال التدريب".

ويُعد معهد "زاجوريه" أحد المراكز البحثية والتجريبية التابعة لوزارة الدفاع السلوفاكية منذ تأسيسه عام 1923، ولعب دورًا رئيسيًا في اختبار الأسلحة والمعدات للقوات البرية، ومع قيام الجمهورية السلوفاكية، توسع نشاطه ليشمل البحث والتطوير في مجالات الأسلحة والذخائر والمتفجرات.

ولم تعلن السلطات السلوفاكية حتى الآن عن نتائج التحقيق الأولي فيما يخص الانفجار.