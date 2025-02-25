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احتجاز سيدة أمريكية بعد قيامها بإلقاء مولود من نافذة فندق في باريس

03:00 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

احتجاز سيدة

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باريس- (أ ب)

قالت السلطات، اليوم الثلاثاء، إنه قد تم وضع سيدة أمريكية شابة كانت تقوم برحلة في أوروبا، قيد الاحتجاز، بعدما تردد عن قيامها بإلقاء طفل حديث الولادة من نافذة فندق في باريس، ما أدى إلى مقتل الطفل.

وأفاد المدعي العام في باريس بأن الطفل الرضيع أُلقي صباح أمس الاثنين، من نافذة في الطابق الثاني بالفندق، وسارع عمال الطوارئ بنقل المولود إلى المستشفى، ولكن أُعلنت وفاته.

وكانت الأم في رحلة بأنحاء أوروبا، بدأتها من الولايات المتحدة مع مجموعة من الشباب. وقال المسؤولون إنها نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد الولادة، وتم احتجازها هناك.

وقامت وحدة شرطية معنية بحماية الأطفال بالتحقيق في الواقعة، بوصفها جريمة قتل لطفل قاصر يقل عمره عن 15 عاما.

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