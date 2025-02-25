روسيا تهاجم أوكرانيا بطائرات مسيرة وصواريخ كروز خلال الليل

كييف- (د ب أ)

شنت روسيا هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام مزيج من الطائرات المسيرة وصواريخ كروز، وذلك بعد يوم من موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الاثنين، على قرار قدمته الولايات المتحدة يدعو إلى نهاية سريعة للحرب.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنه تم إطلاق الصواريخ من أربع قاذفات استراتيجية من طراز "توبوليف تو-95" فوق منطقة فولجا الروسية بالقرب من إنجلز.

وغيرت كييف رسائل التحذير للسكان كل بضع دقائق خلال الليل، لأن الصواريخ كروز، وكذلك الطائرات المسيرة، غيرت اتجاهها عدة مرات فوق أوكرانيا.

ولم يتم تقديم أي معلومات عن تأثيرات الصواريخ حتى الآن.

وأسفرت الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة عن تضرر عدة مبان قرب بلدتي أوبوخيف وفاستيف جنوبي العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف إن امرأة أصيبت بجروح.

كما أدى هجوم بالطائرات المسيرة ونيران المدفعية إلى وقوع أضرار جسيمة في منطقة سومي شمال شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل شخص مدني.

ودخلت الحرب الروسية ضد أوكرانيا عامها الرابع لتوها.

ووافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الاثنين، على قرار قدمته الولايات المتحدة يدعو إلى نهاية سريعة للحرب لكنه لم يذكر روسيا باعتبارها المعتدي.

وشعرت بريطانيا وفرنسا بالقلق الشديد إزاء التقارب الأمريكي مع روسيا منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض حتى أنهما امتنعتا عن التصويت.