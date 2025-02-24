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بعد هزيمة حزبه.. شولتس يعتزم العمل كمستشار "بشكل منتظم حتى النهاية"

04:25 م الإثنين 24 فبراير 2025

المستشار الألماني أولاف شولتس

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برلين- (د ب أ)

بعد هزيمة حزبه الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس اعتزامه مواصلة عمله كرئيس للحكومة "بشكل منتظم حتى النهاية".

وفي أعقاب مشاورات لهيئات الحزب الاشتراكي، قال شولتس في برلين اليوم الاثنين إن هذا الأمر مهم جدًا بالنسبة له، معتبرا أن من دواعي الشرف العظيم أن يكون المستشار التاسع لجمهورية ألمانيا الاتحادية، ورابع اشتراكي ديمقراطي يتولى هذا المنصب المهم في تاريخ الجمهورية.

وعلى الرغم من أن ولاية المستشار ووزرائه تنتهي مع انعقاد البرلمان الجديد، فإن الرئيس الاتحادي فرانك- فالتر شتاينماير سيطلب من المستشار شولتس الاستمرار في تسيير شؤون الحكومة حتى يتم تعيين خليفة له.

ووصف شولتس نتيجة الانتخابات التي سجلها حزبه في الانتخابات البرلمانية أمس الأحد بأنها مريرة، وقال إنه يتحمل المسؤولية عنها. ولفت إلى استمرار الحاجة الماسة إلى وجود الحزب الاشتراكي باعتباره مدافعًا عن الديمقراطية والعدالة، وأيضًا كصوت لأولئك الذين يعتمدون على الإنصاف والتعايش الجيد. وأشار شولتس إلى أنه سيكون قد أمضى هذا العام 50 عامًا كعضو في الحزب الاشتراكي ، قائلاً: "إنه حدث مميز بالنسبة لي".

وكان حزب شولتس حصل في انتخابات أمس على 4 ,16% ليحل في المركز الثالث بعد الاتحاد المسيحي وحزب "البديل من أجل ألمانيا" في قائمة أقوى الأحزاب السياسية في ألمانيا، وليسجل الاشتراكيون بذلك أسوأ نتيجة لهم في انتخابات البرلمان الألماني على مدار تاريخها منذ عام 1949.

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الانتخابات البرلمانية أولاف شولتس الحزب الاشتراكي جمهورية ألمانيا الاتحادية
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