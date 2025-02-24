وزيرا الري المصري والسوداني يحذران من استدراج دول حوض النيل لإضفاء الشرعية لسد النهضة

كتب- عمرو صالح:

أعلنت وزارة المواد المائية والري، عقد اجتماع استثنائي للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، الأحد 23 فبراير 2025 لمناقشة مخرجات الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل والذي عُقد يومي 21 و22 فبراير 2023، وذلك لتوحيد الرؤى فيما يخص القضايا التي تهم البلدين وعلاقاتها بالدول المتشاطئة والمتعلقة بمياه النيل.

أعقب ذلك عقد اجتماع بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور، وزير الرى والموارد المائية السوداني، حيث أشار الوزيران إلى تقديرهم لروح التعاون والإخاء التي تميز علاقات الدولتين من خلال أعمال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان.

وأكد الوزيران، أهمية تعزيز العمل المشترك بين الدولتين واستمرار سعيهما للعمل مع دول حوض النيل لاستعادة التوافق داخل المبادرة وبما يمكن من عودتها لطبيعتها التوافقية التي بنيت عليها باعتبارها الآلية الوحيدة والشاملة التي تجمع دول حوض نهر النيل.

وشدد الوزيران، على حرص الدولتين على إبقاء قضية السد الإثيوبي الخلافي ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا دون استدراج لدول حوض النيل للوقوع فيها بهدف محاولة إضفاء الشرعية لهذا السد المخالف للقانون الدولي، حيث أكدا خصوصية وأهمية العلاقات مع باقي دول حوض النيل الأخرى (دول النيل الجنوبي).

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