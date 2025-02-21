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حكومة غزة تنفي دخول بيوت متنقلة للإيواء إلى القطاع

10:41 ص الجمعة 21 فبراير 2025

البيوت المتنقلة

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وكالات

نفى مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة الخبر الذي يقول بدخول بيوت متنقلة للإيواء إلى غزة اليوم الجمعة.

وأكد أن عددا محدودا من البيوت المتنقلة دخلت القطاع، مؤكدا أنها مخصصة لاستخدام مؤسسات دولية وليست للإيواء.

وقال إن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 60 ألف بيت متنقل و200 ألف خيمة لتوفير مأوى لآلاف الأسر في غزة.

وأكد أن سلوك الاحتلال يتسم بالمماطلة ويسعى للتنصل من تعهداته في الشق الإنساني من الاتفاق.

وكانت مصادر أفادت بدخول 5 شاحنات -اليوم الجمعة- تحمل 10 بيوت متنقلة من مصر عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة.

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قطاع غزة معبر كرم أبو سالم البيوت المتنقلة
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