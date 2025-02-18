لاتفيا تخطط لزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي

ريجا - (د ب أ)

أعلنت رئيسة وزراء لاتفيا ووزير الدفاع أندريس سبرودز بعد اجتماع وزاري في ريجا أن لاتفيا تعتزم زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي و5% في الأعوام المقبلة.

وتقع الدولة، العضوة بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" في الجناح الشرقي للحلف وتتاخم حدود روسيا.

وتعهد الحلفاء الـ 32 بالناتو حاليا بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح أن هناك حاجة لإنفاق 5% الناتج المحلي الإجمالي عليه، وتنفق الولايات المتحدة حوالي 3.36% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

وسيتم استخدام الإنفاق الدفاعي الزائد من جانب لاتفيا في قطاعات الدفاع الجوي والدفاع الساحلي وإنتاج الذخيرة وصناعة المسيرات، وتعتزم البلاد إنفاق 3.45% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في العام الجاري.

وقال سبرودز إنه لا بد من زيادة ميزانية الدفاع في البلاد "واستحداث (إمكانيات عسكرية إضافية) بصورة عاجلة"، وشددت سيلينا على أنه ستتم مراجعة ميزانيات جميع الوزارات الأخرى لتوفير على الأموال اللازمة.