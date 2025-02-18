تقييم دولي: إعادة إعمار قطاع غزة والضفة الغربية تحتاج إلى 53 مليار دولار

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أظهر تقييم أصدرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي اليوم الثلاثاء، أن إعادة إعمار قطاع غزة والضفة الغربية بعد الحرب على القطاع يتكلف نحو 53 مليار دولار.

وذكر التقرير الذي نشره البنك الدولي على موقعه الرسمي، أن تقرير التقييم المؤقت للأضرار والاحتياجات السريعة في غزة والضفة الغربية (IRDNA) الصادر اليوم تم من خلاله تقييم الأضرار والخسائر وكذلك احتياجات الانتعاش وإعادة الإعمار في جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني تقريبًا استنادًا إلى بيانات خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024.

وبحسب التقرير، تتبع تقييمات الأضرار والاحتياجات السريعة منهجية معترف بها عالميًا تم تطبيقها في سياقات متعددة لإبلاغ تخطيط التعافي وإعادة الإعمار.

ووفقا للتقرير، فإنه مع القيود المفروضة على الوصول على الأرض والوتيرة السريعة التي تتطور بها الحالة في قطاع غزة، يقدم التقرير تقديرا مؤقتا للآثار والاحتياجات، وتقدر الأضرار التي لحقت بالهياكل المادية وحدها بنحو 30 مليار دولار.

وكان الإسكان إلى حد بعيد القطاع الأكثر تضررا، حيث شكل 53% من إجمالي الأضرار، تليها التجارة والصناعة بنسبة 20%، وتُقّدر الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية لشريان الحياة مثل الصحة والمياه والنقل بأكثر من 15% من إجمالي الأضرار.

وبحسب التقرير ، تقدر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية والإيرادات المفقودة وتكاليف التشغيل بنحو 19 مليار دولار، مع تحمل الصحة والتعليم والتجارة أكبر حصيلة.

وتواجه بعض القطاعات احتياجات انتعاش أعلى من قيمة الدمار المادي الذي لحقت بها، مثل التمويل اللازم لإدارة ما بين 41 و 47 مليون طن من الأنقاض والحطام.