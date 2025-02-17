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بتهمة ممارسة الدعارة.. ضبط 3 وافدات بالرياض

03:09 م الإثنين 17 فبراير 2025

الشرطة السعودية

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وكالات

كشف الأمن العام السعودي، عن ضبط 3 وافدات في الرياض بتهمة ممارسة الدعارة في أحد الفنادق.

وذكر الأمن العام في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقًا) أن شرطة منطقة الرياض، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تمكنت من إلقاء القبض عليهن.

وأضاف البيان، أنه تم إيقافهن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهن، مع إحالتهن إلى النيابة العامة.

وفي واقعة أخرى، كشف الأمن العام السعودي عن ضبط 5 وافدين في جدة بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب داخل مركز للاسترخاء والعناية بالجسم (المساج).

وبين الأمن العام أن العملية جرت بالتنسيق مع الإدارات المختصة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتم إيقاف المشتبه بهم، مع إحالتهم إلى النيابة العامة. كما تم استكمال تطبيق مخالفة لائحة الجزاءات البلدية على المركز من قبل أمانة المحافظة.

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الشرطة السعودية ممارسة الدعارة ضبط وافدات بالرياض
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