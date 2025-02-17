ترامب يوقف المساعدات الأمريكية عن لبنان

وكالات

قالت مصادر لقناة العربية/ الحدث، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوقف المساعدات عن لبنان، واشترط تقديم الإنجازات أولًا.

بدورها قالت الخارجية الأمريكية لقناة الحدث، إن إيقاف جميع المساعدات الأمريكية للبنان بهدف مراجعتها.

وأضافت الخارجية الأمريكية نقلًا عن ترامب، واشنطن لن توزع الأموال دون عائد للشعب الأمريكي، موضحًا أن مراجعة المساعدات للبنان لضمان توافقها مع سياسة الولايات المتحدة.

فيما قال مصدر أمريكي لقناة الحدث، إنه لا مساعدات للجيش اللبناني وباقي المؤسسات بناء على وعود.