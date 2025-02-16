شائعة هزت المغرب.. حقيقة وفاة الملك محمد السادس

(وكالات)

اجتاحت موجة من الشائعات منصات التواصل الاجتماعي مساء السبت، زاعمة وفاة ملك المغرب، محمد السادس، مما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع مثل فيسبوك وإكس، وسط ارتفاع غير مسبوق في عمليات البحث عن اسمه عبر محرك جوجل.

وبحسب بيانات منصة فيسبوك، فقد تجاوز عدد المنشورات المتداولة حول اسم الملك 77 ألف مرة في غضون ثلاث ساعات.

واستندت الشائعات إلى منشورات مزيفة تحمل شعار صحيفة "هسبريس" المغربية، زاعمة أن الديوان الملكي أعلن وفاة العاهل المغربي. فيما لجأت صفحات أخرى إلى عبارات مبهمة مثل "أخبار متداولة عن وفاة ملك المغرب" دون إسنادها إلى مصادر موثوقة.

من جهة أخرى لم تنشر أي وسيلة إعلام مغربية رسمية أو محلية أي خبر بهذا الشأن. كما أظهر البحث أن آخر بيان للديوان الملكي المغربي نُشر عبر وكالة الأنباء المغربية الرسمية بتاريخ 23 ديسمبر الماضي.

عقب انتشار الشائعة، أصدرت صحيفة "هسبريس" بيانًا رسميًا، أكدت فيه استمرار "مسلسل إقحام الجريدة في ترويج أخبار زائفة" عبر استغلال هويتها البصرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن جهات "معادية للمغرب" تقف وراء نشر الخبر الكاذب، في محاولة لاستهداف مؤسسة دستورية.

من جهته لم يصدر الديوان الملكي الأردني، أي بيان للرد على الشائعات المتداولة.