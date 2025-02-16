إعلان

شائعة هزت المغرب.. حقيقة وفاة الملك محمد السادس

12:05 م الأحد 16 فبراير 2025

الملك محمد السادس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

اجتاحت موجة من الشائعات منصات التواصل الاجتماعي مساء السبت، زاعمة وفاة ملك المغرب، محمد السادس، مما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع مثل فيسبوك وإكس، وسط ارتفاع غير مسبوق في عمليات البحث عن اسمه عبر محرك جوجل.

صورة 1

وبحسب بيانات منصة فيسبوك، فقد تجاوز عدد المنشورات المتداولة حول اسم الملك 77 ألف مرة في غضون ثلاث ساعات.

واستندت الشائعات إلى منشورات مزيفة تحمل شعار صحيفة "هسبريس" المغربية، زاعمة أن الديوان الملكي أعلن وفاة العاهل المغربي. فيما لجأت صفحات أخرى إلى عبارات مبهمة مثل "أخبار متداولة عن وفاة ملك المغرب" دون إسنادها إلى مصادر موثوقة.

من جهة أخرى لم تنشر أي وسيلة إعلام مغربية رسمية أو محلية أي خبر بهذا الشأن. كما أظهر البحث أن آخر بيان للديوان الملكي المغربي نُشر عبر وكالة الأنباء المغربية الرسمية بتاريخ 23 ديسمبر الماضي.

صورة 2

عقب انتشار الشائعة، أصدرت صحيفة "هسبريس" بيانًا رسميًا، أكدت فيه استمرار "مسلسل إقحام الجريدة في ترويج أخبار زائفة" عبر استغلال هويتها البصرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن جهات "معادية للمغرب" تقف وراء نشر الخبر الكاذب، في محاولة لاستهداف مؤسسة دستورية.

من جهته لم يصدر الديوان الملكي الأردني، أي بيان للرد على الشائعات المتداولة.

صورة 3

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المغرب الملك محمد السادس ملك المغرب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأردن.. حفيدة جديدة للعاهل الأردني والملكة رانيا تولد بالعقبة واحتفال ملكي

إعلان

إعلان

شعيرات دموية بالمخ.. ماذا نعرف عن مرض الخطيب؟
فرص أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة ودرجات الحرارة