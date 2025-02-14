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سرايا القدس: سنفرج غدا عن أسير إسرائيلي

01:19 م الجمعة 14 فبراير 2025

سرايا القدس

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وكالات

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي: سنفرج غدا عن الأسير ألكسندر توربانوف في إطار الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل مع إسرائيل.

وفيما سبق أكد القيادي في حركة حماس، طاهر النونو، على أهمية البدء الفوري في محادثات المرحلة الثانية، مشددًا على أن دور الوسطاء يتمثل في تذليل العقبات أمام الاتفاق.

وأوضح النونو أن الجانب الإنساني مرتبط بشكل مباشر بقضية الأسرى ووقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الحركة معنية بالتوصل إلى اتفاق يضمن وقف القتال مع التزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته دون انتقاص.

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سرايا القدس حركة الجهاد الإسلامي ألكسندر توربانوف صفقة التبادل مع إسرائيل حركة حماس طاهر النونو
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