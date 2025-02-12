تقارير تكشف ملامح خطة مصر لإعمار غزة: نقل المدنيين لمناطق آمنة بالقطاع لـ6 أشهر

وكالات

أعلنت قناة العربية/ الحدث عن مصادر لها الأربعاء، إن هناك مشاورات عربية لإعداد مؤتمر لإعمار غزة دون تهجير أهلها بمشاركة أوروبية واسعة.

وقالت قناة العربية الحدث نقلا عن مصادر لها، إن الدولة المصرية تؤكد أن خطتها لإعمار غزة تتضمن تخصيص مناطق آمنة لنقل السكان، مؤكدة على أن خطة مصر لإعمار غزة ستتضمن نقل المدنيين لمناطق آمنة بأول 6 أشهر، وإنشاء وحدات سكنية آمنة بعد 18 شهرًا.

وحسب العربية/ الحدث نقلا عن مصادرها، فإن الخطة أيضًا تتضمن جلب مصر لـ24 شركة متعددة الجنسيات لإعمار غزة، مشيرة إلى أن الخطة أيضًا تضمنت رفع الركام من بعض المناطق خلال 6 أشهر.

ووفقا للعربية/ الحدث، فإن مصر ستقترح البدء في أولى مراحل إعمار غزة عقب القمة العربية الطارئة.

ونقلت وسائل إعلام عربية، أن مصر اقترحت خطة لإعادة إعمار القطاع خلال 3 إلى 5 سنوات دون تهجير السكان، ويتضمن الاقتراح العمل على مرحلتين لإزالة ورفع الركام وبناء مجمعات سكنية.

الاقتراح المصري لإعادة الإعمار وفقا للتقارير، سيبدأ من رفح وجنوب قطاع غزة، وينتهي في شمال القطاع، وينص على مشاركة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في خطة إعادة الإعمار.

وفي آخر تصريحاته، قال البيت الأبيض الأربعاء إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتقد أنه سيكون أفضل بكثير للفلسطينيين نقلهم من قطاع غزة، مع الإقرار بأن العاهل الأردني عبدالله الثاني رفض الخطة خلال محادثات جرت الجمعة بينهما.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن "الملك يفضّل بقاء الفلسطينيين حيث هم"، مضيفة "لكن الرئيس يشعر بأنه سيكون أفضل بكثير وأكثر إجلالا إذا أمكن نقل هؤلاء الفلسطينيين إلى مناطق أكثر أمانا".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية بيانا، كشفت فيه أن الدولة المصرية "تعتزم طرح تصور لإعادة إعمار غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه".

وأكدت مصر اعتزامها طرح تصور متكامل لإعادة إعمار القطاع، وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب.