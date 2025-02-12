ماسك يتراجع: الواقيات الذكرية لم تكن لحماس بل لغزة في موزمبيق

(وكالات)

تراجع رئيس إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية، إيلون ماسك، عن ادعائه الذي تبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تخصيص ملايين الدولارات لشراء واقيات ذكرية لقطاع غزة الفلسطيني، مؤكداً أن الأمر كان نتيجة خلط بين غزة الفلسطينية ومقاطعة "غزة" في موزمبيق.

وجاء اعتراف ماسك بالخطأ خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي، حيث أشار أحد الصحفيين إلى أن التقارير التي استندت إليها إدارة كفاءة الحكومة تضمنت التباسًا في المعلومات، موضحًا أن الواقيات الذكرية كانت موجهة إلى مقاطعة غزة في موزمبيق ضمن برنامج للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

وعند مواجهته بهذه المعلومات، أقر ماسك بضرورة تصحيح الخطأ قائلاً: "بعض الأشياء التي سأقولها ستكون غير صحيحة ويجب تصحيحها. لن يسجل أحد 1000 نقطة. سوف نرتكب أخطاء، لكننا سنتحرك بسرعة لتصحيح أي أخطاء".

وأضاف ماسك: "لست متأكدًا من أن علينا إرسال واقيات ذكرية بقيمة 50 مليون دولار إلى أي مكان. هذا رقم ضخم عندما تفكرون في الأمر".

وكان دونالد ترامب قد صرح سابقًا بأن إدارة بايدن خصصت 50 مليون دولار لشراء الواقيات الذكرية لحركة حماس، مدعيًا أن الحركة تستخدمها "كوسيلة لصنع القنابل"، في إشارة إلى البالونات الحارقة التي أُطلقت من غزة نحو جنوب إسرائيل خلال فترة ولايته.