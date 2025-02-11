أوكرانيا توافق على شراء مفاعلين نوويين سوفيتيين من بلغاريا

كييف - (د ب أ)

وافق البرلمان الأوكراني على شراء مفاعلين نوويين صممهما الاتحاد السوفيتي السابق من بلغاريا بهدف تعزيز توليد الطاقة وسط الحرب المستمرة مع روسيا.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن 261 من المشرعين صوتوا اليوم الثلاثاء لصالح هذه الخطوة، وكانت الأغلبية المطلوبة هي 226 صوتا.

وتبلغ تكلفة عملية الشراء ما يعادل 599 مليون دولار على الأقل، ومع ذلك، لا يزال يتعين على البرلمان الموافقة على قانون آخر مقدم من الحكومة قبل أن يبدأ البناء، كما يجب على بلغاريا التصديق على الصفقة.

ومن المقرر أن يتم في نهاية الأمر تحديث محطة الطاقة النووية في خملنيتسكي في غرب أوكرانيا من وحدتين إلى ست وحدات، حيث سيتم بناء مفاعلين خامس وسادس باستخدام التكنولوجيا الأمريكية.

وسيتم الانتهاء من الوحدتين الثالثة والرابعة بالمفاعلين البلغاريين، وذلك بعد تعليق البناء في المحطة في ثمانينات القرن الماضي.

يذكر أن أوكرانيا، التي تتعرض لهجوم روسي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، تغطي أكثر من نصف احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة النووية.