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أردوغان: خطة ترامب بشأن القطاع عبثية.. ولا أحد يستطيع إخراج سكان غزة من أرضهم

01:47 ص الإثنين 10 فبراير 2025

أردوغان

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وكالات

رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن لا أحد يستطيع إخراج سكان غزة من أرضهم التي دمّرتها الحرب، رافضا خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل الفلسطينيين وسيطرة الولايات المتحدة على القطاع.

قال أردوغان في مؤتمر صحفي: "لا أحد يقدر على إخراج سكان غزة من وطنهم الأبدي الموجود منذ آلاف السنين".

وأضاف: "غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ملك للفلسطينيين"، متابعا: "بالنسبة لنا لا داعي لبحث خطة ترامب عن غزة أو أخذها على محمل الجد"، بحسب سكاي نيوز.

وشدد على أن هذه الخطة عبثية تماما، ولا أحد يملك السلطة لإخراج شعب غزة من وطنه، شعب غزة سيواصل البقاء والعيش فيها وحمايتها.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال أمس الأحد، إنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وربما يعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها.

وأوضح ترامب في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أنه سيحوّل غزة إلى "موقع جيد للتنمية المستقبلية"، مشيرا إلى أنه سيهتم بالفلسطينيين وسيتأكد من أنهم لن يقتلوا.

وبيّن أنه سيبحث حالات فردية لسماح للاجئين فلسطينيين بدخول الولايات المتحدة الأمريكية.

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