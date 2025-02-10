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ترامب: غزة موقع عقاري مميز لن أتركه وسنعيد بناءها عبر دول ثرية بالشرق الأوسط

12:22 ص الإثنين 10 فبراير 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه سيقوم بإعادة بناء غزة عبر دول ثرية أخرى في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن القطاع موقع عقاري مميز لا يمكن أن يتركه.

وزعم ترامب أن "حماس كانت كارثية بالنسبة لقطاع غزة"، مدعيا أن الفلسطينيين لن يرغبوا في العودة إلى غزة إذا وفر لهم بديلا أفضل.

وأكد ترامب، أنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها، مشيرا إلى أنه ربما يعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها.

وأوضح ترامب، أنه سيحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية، كما "سأهتم بالفلسطينيين وسأتأكد من أنهم لن يقتلوا".

وأشار ترامب، إلى أنه سيبحث حالات فردية للسماح للاجئين فلسطينيين بدخول أمريكا، مؤكدا أن دول بالشرق الأوسط ستستقبل الفلسطينيين بعد أن تتحدث معه.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه سيجتمع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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