كتيبة جنين: نخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال (فيديو)

وكالات

قالت سرايا القدس- كتيبة جنين إنها تخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محوري الألمانية والنسيم بالمدينة، وأكدت تحقيق إصابات مؤكدة.

ولفتت كتيبة جنين إلى أن مقاتليها يمطرون قوات الاحتلال وآلياته العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص المباشر والعبوات الناسفة، في ظل اقتحامات الاحتلال المستمرة على جنين ومخيمها.

ودأبت كتيبة جنين على الاشتباك والتصدي لقوات الاحتلال التي تقتحم المدينة، وتمكنت من تفجير عبوة موجهة من نوع "سجيل" في قوة مشاة للاحتلال بمحور الدمج في مخيم جنين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال تواصل إعاقة عمل الطواقم الطبية في جنين، مع استمرار اقتحاماتها للمخيم، في حين وثقت منصات فلسطينية دمارا واسعا في مخيم جنين، جرّاء عدوان الاحتلال.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيَين إثر اعتداء قوات الاحتلال عليهما بالضرب بحاجز الجلمة شمالي جنين في الضفة الغربية.