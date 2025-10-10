رغم اتفاق وقف إطلاق النار.. انتشال جثامين 130 شهيدا في غزة منذ الصباح

وكالات

أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة، بانتشال جثامين 130 شهيدًا من مناطق عدة في القطاع منذ صباح اليوم الجمعة، بينهم 93 في مدينة غزة.

وشنت طائرات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، غارةً على مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، رغم الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن منطقة الكتيبة وسط مدينة خان يونس، قصفت بعدة قذائف مدفعية، تزامناً مع تحليق طيران مسير إسرائيلي في سماء المدينة.

وأضافت "وفا" أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارةً جويةً عنفيةً وسط مدينة خان يونس، فجر الجمعة.

كما تعرض شرق مدينة غزة، لغارة وقصف مدفعي وإطلاق نار من طائرات مروحية إسرائيلية.

وجاء ذلك على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، بعد تصديق الحكومة الإسرائيلية عليه في اجتماع لها.