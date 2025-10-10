إعلان

رئيس تايوان يتعهد بتسريع بناء نظام دفاع جوي في مواجهة تهديد الصين

كتب : مصراوي

10:17 ص 10/10/2025

الرئيس التايواني لاي تشينج

تايبيه- (اب)

تعهد الرئيس التايواني لاي تشينج تي اليوم الجمعة بتسريع بناء نظام دفاع جوي "القبة التايوانية" في مواجهة تهديد الصين.

وقال لاي إن حكومته ستنشئ نظاما دفاعيا متطورا يتميز بمستوى عال من الكشف والاعتراض الفعال.

وكانت القبة التايوانية إشارة واضحة إلى نظام القبة الحديدية الذي طورته إسرائيل.

وتعهد لاي، متحدثا في احتفال باليوم الوطني لتايوان، بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي والوصول إلى 5% بحلول عام 2030. والناتج المحلي الإجمالي هو مقياس لحجم الاقتصاد الكلي.

الرئيس التايواني لاي تشينج القبة التايوانية الصين

