رئيسة الوزراء الإيطالية تعلن ضم دول جديدة من أفريقيا إلى خطة "ماتي"

روما - (د ب أ)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الخميس، توسيع خطة "ماتي" للتعاون مع قارة أفريقيا لتشمل دولا جديدة في 2025.

وأعلنت ميلوني، في مؤتمر صحفي في روما اليوم، عن تحديد خمس دول جديدة لضمها إلى خطة "ماتي"، وهي أنجولا وغانا وموريتانيا وتنزانيا والسنغال.

وقالت ميلوني، في تصريحات نقلتها وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء: "إحدى التحديات التي أمامنا في عام 2025 هي توسيع خطة ماتي، وبالتالي تحديد بلدان جديدة يمكننا أن ننقل إليها مبادراتنا ومشاريعنا".

وتشمل الخطة التي طرحت في القمة الايطالية الأفريقية قبل عام، بهدف وقف تدفقات الهجرة غير النظامية على إيطاليا، دعم مشروعات للتنمية والاستثمار في أفريقيا، أساسا في قطاعات التعليم والتدريب والزراعة والصحة والماء والطاقة، بقيمة قدرت بـ5.5 مليار يورو في البداية.

وعلقت جورجيا ميلوني على الخطة اليوم "أنا فخورة بالنتائج الملموسة التي أظهرتها خطة ماتي والتي في رأيي هي حجر الأساس لتعاون مختلف".

وتابعت "العديد من المبادرات لم تتوفر فيها القدرة على الاستمرارية، وأن تكون ملموسة وذات مصداقية هو ما يصنع الفارق".