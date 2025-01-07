أمريكا.. رفض طلب ترامب بتأجيل النطق بالحكم بقضية "أموال الصمت"

نيويورك - (أ ب)

رفضت قاضية بمحكمة الاستئناف تأجيل النطق بالحكم المخطط له في يوم الجمعة بقضية أموال الصمت ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وفي حكم بعد جلسة استماع طارئة، رفضت القاضية إيلين جيسمر طلب ترامب بإصدار أمر فوري بإعفائه من صدور حكم ضده، بينما يطعن على قرار خوان ميرشان الأسبوع الماضي بتأييد الحكم التاريخي.

يشار إلى أن هذه ثاني مرة يتم فيها رفض طلب ترامب في غضون يومين.

ولجأ ترامب إلى شعبة الاستئناف في محكمة الولاية بعد يوم من رفض ميرشان طلبه الأول بإرجاء الحكم لأجل غير مسمى.