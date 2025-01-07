رئيس الحكومة اللبنانية يحذر من الاستمرار في خرق تفاهم وقف إطلاق النار

بيروت- (د ب أ)

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن لبنان "أوصل رسالة واضحة لرعاة تفاهم وقف إطلاق النار الدوليين بوجوب وقف الخروقات الإسرائيلية والانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة"، محذّراً من الاستمرار في خرق هذا التفاهم.

وقال ميقاتي، خلال رعايته اليوم، افتتاح "جناح نهاد السعيد للثقافة" في المتحف الوطني في بيروت، بدعوة من وزارة الثقافة ومؤسسة التراث الوطني، "إننا أوصلنا رسالة واضحة إلى رعاة تفاهم وقف إطلاق النار الدوليين بوجوب وقف الخروقات الإسرائيلية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبأن الالتزام بتطبيق القرار 1701، ليس مسؤولية لبنان فقط بل هو ملزم للعدو الاسرائيلي."

وأضاف: " كما حذرنا من الاستمرار في خرق تفاهم وقف إطلاق النار لكونه يهدد التفاهم برمته، وهو أمر لا أعتقد أن أحداً يرغب بحصوله".

وتابع ميقاتي: "نحن هنا اليوم نحيي مناسبة تأجل أوانها منذ الثامن عشر من سبتمبر الفائت بسبب العدوان الاسرائيلي على لبنان، متطلعين إلى أن يكون هذا الافتتاح إيذانا بوقف نهائي وشامل للعدوان وتداعياته واستكمال نشر الجيش في كل الجنوب وعودة جميع اللبنانيين النازحين إلى ديارهم بكرامة وعزّة وانطلاق ورشة الإعمار".

وقال :"قدرنا أن نتخطى الصعاب معاً، وأن نجابه كل ما يعترضنا من مشاكل وأزمات يداً بيد حتى نعيد بناء المؤسسات بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية بإذن الله في جلسة بعد غد الخميس لكي تنتظم الحياة السياسية، ولكي ننصرف جميعا إلى ورشة إصلاح وإنماء، لنبني للأجيال الطالعة وطننا طالما حلموا به".

وأضاف: "على هذا الأمل تعالوا جميعا إلى كلمة سواء، وإلى توحيد الجهود ".

وأكّد أن لبنان سيبقى "بفعل المبادرات الطيبة قِبلةَ أنظار العالم، رغم كل ما يتعرَّض له من اعتداءات تطال الناس بأرواحهم وانقاذهم"، معتبراً أن لبنان "سيبقى في قلب الانسانية وفكر العالم، لأنه قبلة العالم".