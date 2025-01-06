تصاعد المواجهات في محيط سد تشرين شمال شرق سوريا

(وكالات)

شهدت قرية التروازية بريف تل أبيض شمال شرقي سوريا، فجر اليوم الاثنين، تصعيداً عسكرياً جديداً مع تعرضها لقصف مدفعي نفذته فصائل مسلحة.

تزامن التصعيد مع استمرار الاشتباكات العنيفة في محيط سد تشرين وقرى جنوب شرقي منبج.

وصرحت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في بيان لها أنها تمكنت من التصدي لهجمات الفصائل المدعومة بالطيران التركي المسير والحربي، مشيرة إلى أن المواجهات الأشد تركزت في تلة سيريتيل ومزرعة أبو سعيد.

وأفادت "قسد" بأن الهجمات أسفرت عن مقتل 13 من مقاتلي الفصائل الموالية لتركيا، مقابل خسارتها 11 من عناصرها خلال الاشتباكات.

كما أعلنت "قسد" أنها نفذت 13 استهدافاً مركزاً لنقاط وآليات تابعة للفصائل المدعومة من أنقرة، مؤكدة استمرارها في التصدي لهذه الهجمات.

وشنت طائرة تركية مسيرة غارات مساء الأحد استهدفت سيارة قرب سد تشرين ومنزلاً في ناحية صرين بريف كوباني الجنوبي.

وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن حصيلة القتلى خلال يومين من المواجهات المتواصلة في ريف منبج تجاوزت 100 قتيل، وسط استمرار حالة التوتر بين الجانبين.

