لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

اليوم.. أمريكا تعتزم تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية إلى سوريا

07:53 ص الإثنين 06 يناير 2025

المساعدات الإنسانية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستعلن اليوم الإثنين، تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية إلى سوريا وتسريع تسليم الإمدادات الأساسية بدون رفع القيود التي تكبل مساعدات أخرى للحكومة الجديدة في دمشق.

وقالت الصحيفة، إن هذه الخطوة التي وافقت عليها الإدارة الأمريكية في مطلع الأسبوع، تفوض وزارة الخزانة لإصدار الإعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر أساسيات مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.

وكانت الولايات المتحدة حددت مجموعة من المبادئ، مثل عدم الإقصاء واحترام حقوق الأقليات، تريد واشنطن تضمينها في مرحلة الانتقال السياسي في سوريا.

وسيطرت المعارضة المسلحة على دمشق في الثامن من ديسمبر، مما أجبر الأسد على الفرار بعد أكثر من 13 عاما من الصراع الداخلي منهيا بذلك حكم عائلته الذي استمر عقودا.

وأنهت حملة قوات المعارضة حربا تسببت في مقتل مئات الآلاف، وأدت إلى واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العصر الحديث.

المساعدات الإنسانية المساعدات الإنسانية إلى سوريا سوريا دمشق رفع القيود على المساعدات الانسانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد إطلاق القنابل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 6 فلسطينيين في مدينة قلقيلية

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟