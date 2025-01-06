اليوم.. أمريكا تعتزم تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية إلى سوريا

وكالات

أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستعلن اليوم الإثنين، تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية إلى سوريا وتسريع تسليم الإمدادات الأساسية بدون رفع القيود التي تكبل مساعدات أخرى للحكومة الجديدة في دمشق.

وقالت الصحيفة، إن هذه الخطوة التي وافقت عليها الإدارة الأمريكية في مطلع الأسبوع، تفوض وزارة الخزانة لإصدار الإعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر أساسيات مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.

وكانت الولايات المتحدة حددت مجموعة من المبادئ، مثل عدم الإقصاء واحترام حقوق الأقليات، تريد واشنطن تضمينها في مرحلة الانتقال السياسي في سوريا.

وسيطرت المعارضة المسلحة على دمشق في الثامن من ديسمبر، مما أجبر الأسد على الفرار بعد أكثر من 13 عاما من الصراع الداخلي منهيا بذلك حكم عائلته الذي استمر عقودا.

وأنهت حملة قوات المعارضة حربا تسببت في مقتل مئات الآلاف، وأدت إلى واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العصر الحديث.