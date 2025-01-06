شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة

وكالات

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مدينتي غزة شمالي القطاع، ورفح جنوبه، وفقا لروسيا اليوم.

وفي أبرز المستجدات بالقطاع خلال الساعات الأخيرة، استشهد 4 أشخاص وأصيب وفقد آخرين تحت الأنقاض جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في محيط بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

واستشهد شخصان "سيدة وطفل" في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في محيط المسجد العمري بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة، وجنوبي حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وفي وسط القطاع، أطلقت الآليات الإسرائيلية النار شمال مخيمي البريج والنصيرات، كما أطلقت الزوارق الحربية النار غرب النصيرات.

وفي جنوب القطاع، استشهد شخصان في غارة إسرائيلية استهدفت محيط "كف ميراج" شمال مدينة رفح جنوب القطاع.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية وأطلقت الآليات النار نحو منطقة المواصي غرب مدينة رفح.