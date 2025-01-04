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باكستان.. مقتل أربعة جنود على الأقل في هجوم انتحاري

08:41 م السبت 04 يناير 2025

مقتل أربعة جنود على الأقل في هجوم انتحاري

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إسلام آباد - (د ب أ)
قال مسؤولون باكستانيون اليوم السبت، إن أربعة جنود على الأقل ينتمون إلى قوات شبه عسكرية لقوا مصرعهم في جنوب غرب باكستان إثر قيام انتحاري يقود سيارة مفخخة بصدم حافلة تقل جنودا.
وقال مسؤول الشرطة المحلية روشان علي، والذي كان متواجدا في موقع الهجوم، إن أكثر من 30 شخصا أصيبوا جراء الهجوم الذي وقع في منطقة توربات بإقليم بلوشستان المضطرب.
وقال علي: "لقد كان هجوما انتحاريا ومن المرجح أن يرتفع عدد القتلى".
وأعلنت جماعة جيش تحرير البلوش، الانفصالية المحظورة، مسؤوليتها عن الهجوم في بيان لها على منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك منصة "إكس".
ويشهد إقليم بلوشستان تمردا منذ فترة طويلة، حيث تشن مجموعة انفصالية هجمات على قوات الأمن بالأساس، وتطالب الجماعات، بما في ذلك جيش تحرير البلوش، بالاستقلال عن الحكومة المركزية.

مقتل جنود باكستان هجوم انتحاري
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