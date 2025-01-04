المدفعية الإسرائيلية تقصف محيط مجمع الإمام الصدر في جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

قصفت المدفعية الإسرائيلية، اليوم السبت، محيط مجمع الإمام الصدر في بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان .

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم، "استهدف العدو الإسرائيلي محيط مجمع الامام الصدر الرياضي في منطقة دوبيه غرب بلدة ميس الجبل بقذيفة مدفعية".

وأشارت الوكالة إلى "توغل دبابات ميركافا وجرافة إسرائيلية في بلدة مارون الراس وحي عقبة مارون وأطلقت قذيفة في اتجاه منزل في العقبة".

يأتى ذلك فى الوقت الذى دخل فيه قرار وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ فجر 27 نوفمبر الماضي.