ترتدي قلادة "نجمة داوود".. من هي مورغان أرتاغوس المبعوثة الأمريكية الجديدة للبنان؟

القاهرة- مصراوي:

عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مورغان أرتاغوس في منصب نائب المبعوث الخاص للسلام للشرق الأوسط والمبعوثة الأمريكية لحل الصراع بين لبنان و"إسرائيل".

التعيين الذي تحول إلى خبر فكاهي بين اللبنانيين، إذ ركزوا على جمال أورتاغوس، لكنهم في الوقت نفسه غاب عن نظرهم القلادة التي ترتديها في رقبتها والتي تحمل "نجمة داوود الإسرائيلية"، وهو ما يظهر آرائها تجاه لبنان، ودعمها التام لإسرائيل.

ولطالما أعربت المبعوثة الأمريكية الجديدة إلى لبنان، عن آرائها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان من بينها منشور لها على "إنستجرام" هاجمت فين الأمين العام لحزب الله اللبناني السابق حسن نصر الله.

وكتبت في المنشور "لقد مات حسن نصر الله، وأشيد بقوات الدفاع الإسرائيلية التي تمكنت من القضاء عليه، وهو متعصب إيديولوجي قاتل كرس حياته لمهاجمة أميركا وإسرائيل.

وأضافت أرتاغوس "في الوقت الذي يحزن فيه حزب الله وحماس وشبكة الإرهاب التابعة لإيران على مقتل نصر الله، يتعين علينا أن نتذكر أن القضاء على نصر الله ليس مجرد عزاء أمني، بل إنه سبب للاحتفال ـ سواء بسبب إنقاذ الأرواح في المستقبل أو بسبب تحقيق العدالة لأسر ضحاياه".

ولفتت إلى أن أتباع حسن نصرالله يواجهون خيارًا واحدًا إما التنحي عن مناصبهم، أو تلقي نفس المصير الذي لقيه نصر الله".

وفي وقت آخر نشرت صورة لها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وعملت أورتاغوس، التي اعتنقت اليهودية بعد زواجها، متحدثة باسم وزارة الخارجية خلال ولاية ترامب السابقة. ثم اختلفت مع معه لاحقًا.

ولدت مورغان أورتاغوس في 10 يوليو (تموز) 1982 في أوفييدو بولاية فلوريدا. بدأت تعليمها في جامعة جنوب فلوريدا، وحصلت أكملت درجة البكالوريوس في العلوم السياسية.

وفي وقت لاحق، حصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال والإدارة العامة من جامعة جونز هوبكنز.

بينما في أبريل 2019، تم تعيين أورتاغوس متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تحت إشراف وزير الخارجية مايك بومبيو.

وقادت الاتصالات العامة للوزارة بشأن قضايا عالمية مهمة مثل العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران، وعملية السلام في الشرق الأوسط، والعلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

كما شاركت في تعزيز سياسة العقوبات ضد إيران والتأكيد على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل على الساحة الدولية.

وعملت على نطاق واسع على تعزيز السياسة الخارجية التي تشكل دعماً استراتيجياً لإسرائيل، مع الحفاظ على نهج صارم تجاه الدول المعادية مثل إيران، خاصة فيما يتعلق بالقضية النووية.