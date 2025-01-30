إعلان

أوكرانيا تعلن إسقاط 37 من بين 81 مسيرة روسية خلال الليل

11:38 ص الخميس 30 يناير 2025

الدفاعات الجوية الأوكرانية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كييف - (د ب أ)

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 37 من أصل 81 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 81 طائرة مسيرة من طراز شاهد، وطرازات أخرى خادعة، تم إطلاقها من مناطق كورسك وأوريل وميليروفو وبريمورسكو-أختارسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الخميس، أسقطت القوات الأوكرانية 37 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى فوق مناطق بولتافا، سومي، كييف، تشيركاسي، كيروفوهراد، جيتومير، خميلنيتسكي، دنيبروبيتروفسك، خيرسون وأوديسا".

وأضاف البيان أن 39 طائرة مسيرة خادعة اختفت من على شاشات الرادار، ولم تتسبب على ما يبدو في وقوع أي أضرار على الأرض.

وقال البيان إن الهجوم تسبب في وقوع أضرار بالمؤسسات الصناعية والمنازل الخاصة والمباني السكنية، فضلا عن المركبات في مناطق تشيرنيجوف وسومي وأوديسا وبولتافا.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدفاعات الجوية الأوكرانية أوكرانيا روسيا هجمات على أوكرانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأسيرة الإسرائيلية أجام بيرجر ترتدي إسوارة بالعلم الفلسطيني- صورة

إعلان

إعلان