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دونالد ترامب: البنك المركزي فشل في وقف التضخم وتنظيم عمل البنوك

05:01 ص الخميس 30 يناير 2025

ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن البنك المركزي فشل في وقف التضخم وتنظيم عمل البنوك، بحسب ما ذكرته الغد.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي" فشل في وقف مشكلة التضخم التي صنعها، إذ قام بعمل مروع فيما يتعلق بتنظيم البنوك.

جاء ذلك في منشور لترامب على منصة «تروث سوشيال».

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق من 4.25 إلى 4.50 بالمئة ولم يعط سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية لتكاليف الاقتراض وسط تراجع معدل البطالة واستمرار النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم بوتيرة أعلى من المعدل المستهدف.

وبعد اختتام أول اجتماع للسياسة النقدية خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية، قال رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول، إن مسؤولي المركزي ينتظرون السياسات التي سيتم سنها قبل الحكم على تأثيرها على التضخم والعمالة والنشاط الاقتصادي عموما، مشيرا إلى عدم الحاجة للتعجل في تعديل أسعار الفائدة.

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