وزير خارجية أمريكا: إسرائيل حليف مثالي للولايات المتحدة

وكالات

أعلن وزير الدفاع الأمريكي الجديد بيت هيجسيث، في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن إسرائيل تعتبر حليفا "مثاليا" للولايات المتحدة، وفقا لروسيا اليوم.

وجاء في بيان للبنتاجون، أن هيجسيث أكد لكاتس، أنه "تحت إدارة الرئيس ترامب تؤيد الولايات المتحدة بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وأن إسرائيل تعتبر حليفا مثاليا في المنطقة".

وأكد أن الولايات المتحدة تسعى لتعميق العلاقات الثنائية مع إسرائيل في المجال الأمني لتقوية قدرات إسرائيل على التصدي للمخاطر في المنطقة وتزويدها بالوسائل اللازمة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن رفع الحظر عن توريدات القنابل الثقيلة بوزن ألفي رطل لإسرائيل.