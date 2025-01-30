إعلان

وزير خارجية أمريكا: إسرائيل حليف مثالي للولايات المتحدة

03:08 ص الخميس 30 يناير 2025

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن وزير الدفاع الأمريكي الجديد بيت هيجسيث، في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن إسرائيل تعتبر حليفا "مثاليا" للولايات المتحدة، وفقا لروسيا اليوم.

وجاء في بيان للبنتاجون، أن هيجسيث أكد لكاتس، أنه "تحت إدارة الرئيس ترامب تؤيد الولايات المتحدة بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وأن إسرائيل تعتبر حليفا مثاليا في المنطقة".

وأكد أن الولايات المتحدة تسعى لتعميق العلاقات الثنائية مع إسرائيل في المجال الأمني لتقوية قدرات إسرائيل على التصدي للمخاطر في المنطقة وتزويدها بالوسائل اللازمة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن رفع الحظر عن توريدات القنابل الثقيلة بوزن ألفي رطل لإسرائيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الدفاع الأمريكي إسرائيل الولايات المتحدة ترامب ينتقد البنك الاحتياطي الفيدرالي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شبورة والحرارة تصل لـ9 مئوية بهذه المناطق.. توقعات حالة الطقس غدا
سوريا.. أحمد الشرع يتولى رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية
الرئيس السيسي عن تهجير الفلسطينيين: "الشعب هيخرج كله في الشارع ليقول لا"
حظر أجهزة التليفون المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات الدولية بدءًا من 1 فبراير
الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن تهجير الفلسطينيين: لا تساهل أبدًا
الرئيس السيسي: تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه
"لن نشارك في هذا الظلم".. نص ما قاله الرئيس السيسي عن مقترح تهجير الفلسطينيين