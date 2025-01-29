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تقارير: البيت الأبيض يلغي مذكرة لتجميد المنح الفيدرالية بعد يوم من إصدارها

08:19 م الأربعاء 29 يناير 2025

البيت الأبيض

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وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن البيت الأبيض ألغى مذكرة بتجميد المنح والقروض الفيدرالية بعد يوم من إصدارها وجدل كبير حولها، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وأعلن البيت الأبيض إيقاف المنح والقروض الاتحادية بشكل مؤقت اعتبارا من أمس الثلاثاء، فيما تبدأ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراجعة أيديولوجية شاملة لأوجه الإنفاق لديها.

ومن شأن القرار أن يؤثر على إنفاق تريليونات الدولارات، وأن يسبب اضطرابا واسع النطاق في أبحاث الرعاية الصحية وبرامج التعليم والمبادرات الأخرى.

كما أنه من المفترض كذلك أن يتم إيقاف المنح التي تم منحها ولكن لم يتم إنفاقها.

وقالت مذكرة صادرة عن ماثيو فايث، القائم بأعمال مدير مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض: "استخدام الموارد الاتحادية لتعزيز المساواة للماركسين، والمتحولين جنسيا، وسياسات الهندسة الاجتماعية الخضراء الجديدة، إهدار لأموال دافعي الضرائب التي لا تحسن الحياة اليومية لمن نخدمهم".

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