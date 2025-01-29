المستشار الألماني: اقتراح ترامب بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة غير مقبول

وكالات

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة الذي دمرته الحرب إلى الأردن ومصر "غير مقبول".

وأضاف شولتس في مؤتمر انتخابي ببرلين: "أي خطط لإعادة التوطين، طرد مواطني غزة من هناك إلى مصر أو الأردن، غير مقبول"، وفقا لسكاي نيوز.

وأكد دعمه لحل الدولتين حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام، مشددا على أنه يتعين أن يكون واضحا أن السلطة الفلسطينية ستتولى المسؤولية في غزة.

وتابع: "يتعين عدم تبديد الأمل الهش في السلام الذي أصبح ممكنا الآن"، في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في الآونة الأخيرة.

وأوضح: "السلام لن يتحقق ما لم يشعر السكان بأن هناك أملا في مستقبل يحكمون فيه أنفسهم".

وطرح ترامب طرح فكرة تهجير سكان غزة كجزء من رؤيته لحل القضية الفلسطينية، مشيرا إلى ضرورة توسيع النقاش مع دول المنطقة لتوفير حلول "مؤقتة أو طويلة الأمد" للفلسطينيين.