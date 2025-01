إحراق 6 سفارات.. ماذا حدث في الهجوم على المقرات الأجنبية بالكونغو؟ (فيديو)

القاهرة- مصراوي:

هاجم متظاهرون في جمهورية الكونغو الديمقراطية عدة سفارات أجنبية بالعاصمة كينشاسا احتجاجا على تقدم متمردي حركة 23 مارس ( إم 23 ) المدعومين من رواندا إلى مدينة جوما الرئيسية شرقي البلاد.

وأفادت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مصادر دبلوماسية، قولها إن سفارات عدة دول، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا، تعرضت لهجمات من قبل متظاهرين في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

وأوضحت المصادر أن الهجمات جاءت في سياق احتجاجات واسعة شهدتها المدينة، حيث قام المتظاهرون بمحاولة اقتحام سفارات أوغندا ورواندا وكينيا واليابان والولايات المتحدة وفرنسا، والاشتباك مع قوات الأمن.

It's getting chaotic: Ugandan, Rwandan, Kenyan, Japanese, US, and French embassies in Kinshasa were attacked.



Kinshasa is the capital and largest city of the Democratic Republic of the Congo (DRC). pic.twitter.com/kHAP4LOysC