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اليوم.. كولومبيا تُخصص طائرات لإعادة مواطنيها المرحلين من الولايات المتحدة

02:23 ص الثلاثاء 28 يناير 2025

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو

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وكالات

أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، أن الخطوط الجوية الكولومبية ستقوم بتخصيص طائرات للمواطنين الذين يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة إلى وطنهم اليوم.

وكتب بيترو على منصة "إكس": "مواطنونا سيصلون إلى الأراضي الكولومبية في الصباح، وسيتم إيصالهم بواسطة قواتنا الجوية، وسيصلون بدون أصفاد"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "هذا النهج، احترام كرامة أولئك الذين يتم طردهم، سوف ينطبق على كافة الدول التي تقوم بترحيل المواطنين الكولومبيين".

ويأتي هذا الإعلان وسط جدل في العديد من دول أمريكا اللاتينية بشأن عمليات الترحيل كجزء من سياسة الهجرة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن ترامب عن عزمه فرض عقوبات على كولومبيا، وذلك بعد أن رفض الرئيس الكولومبي السماح لهبوط رحلتين لإعادة المهاجرين من الولايات المتحدة، واللتين كانتا تحملان عددا من المهاجرين غير الشرعيين.

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